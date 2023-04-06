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Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

AA

Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan ayı olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilikteki toplantıda İŞKUR İl Müdür Vekili Zekeriya Zeki Arıkan sunum yaptı.

Arıkan, 2023 yılının ilk 3 ayında 439 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini belirterek, 14 işbaşı eğitim programına 75 kişinin katıldığını bildirdi.

Programların devam ettiğini aktaran Arıkan, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 156 özel sektör iş yerinin ziyaret edildiğini ve 2023 yılında 328 kişinin faydalandığı 2 toplum yararına program düzenlendiğini kaydetti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

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