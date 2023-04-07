Kırıkkale'de din görevlilerine zekatla ilgili bilgi verildi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla toplantı düzenlendi.

Kırıkkale İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Nur Cami Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, toplantıda, zekat organizasyonu hakkında din görevlilerine bilgi verdi.

Zekat hizmetlerinin Din İşleri Yüksek Kurulunun mütalaa, karar ve fetvaları, Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığının planlama ve koordinesi, Türkiye Diyanet Vakfının icrası ekseninde yürütüleceğini belirten Bozkurt, mali bir ibadet olan zekatın gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan birçok hikmet ve hedefi olduğunu aktardı.

Bozkurt, vatandaşların zekat konusunda her zamankinden daha çok bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, zekatın sadece ramazan ayına mahsus bir ibadet olmadığına dikkati çekti.

Toplantıya, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, şube müdürleri, manevi rehberlik görevlileri, koordinatörler ve din görevlileri katıldı.

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