Bahşılı'da geleneksel okçuluk kursu tamamlandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen geleneksel okçuluk kursu sona erdi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen ve Bahşılı Belediyesince desteklenen kursun ödül töreni halk eğitim merkezinin spor salonunda gerçekleştirildi.

Kursun ardından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere madalyalarını takdim eden Bahşılı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Veysel Pekdoğan, ata sporu geleneksel okçuluğun hak ettiği yere gelmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

İlçede ilk defa böyle bir kursun açıldığını aktaran Pekdoğan, desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür etti.

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