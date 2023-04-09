Yahşihan'da gıda kolileri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor

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KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler için ramazan kolisi desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden ve Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Müdürlüğünden yardım alan ailelere gıda kolisi dağıtılıyor.



Özenle hazırlanan yardım kolileri, ekiplerce adreslere teslim ediliyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek yardımlarla yüzlerce ihtiyaç sahibi aile destekten yararlanacak.



Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en çok yaşandığı ay olduğunu belirtti.



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