Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Irak uyruklu S.M.S.A. ile Özbekistan uyruklu A.U. arasında Cumhuriyet Meydanı'nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

A.U, kavga sırasında S.M.S.A'yı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.M.S.A, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

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