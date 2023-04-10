Kırıkkale'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkköy Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Torunlu Caddesi'nde İlker Murat A'ya (33) ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında mutfak tüpünün patlaması sonucu bir odanın tavanı çöktü.

Dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan İlker Murat A, itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında, evde büyük çaplı hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.