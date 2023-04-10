İç Anadolu'da Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Kayseri'de, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, polislerin yanı sıra bazı vatandaşlar da katıldı.

- Yozgat

Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Emniyet Müdürü Süzgün, imparatorluk bakiyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü çınarı Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim okunup, şehitler için dua edilmesinin ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

- Sivas

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve beraberindekiler şehitlerin kabirleri başında dua ederek karanfil bıraktı.

- Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, bazı askeri yetkililer ve emniyet mensupları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.