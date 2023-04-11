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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahşihan Belediyesi "Afet İşleri Müdürlüğü" kurdu

AA

Yahşihan Belediyesi "Afet İşleri Müdürlüğü" kurdu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından "Afet İşleri Müdürlüğü" kurdu.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediyede gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak Afet İşleri Müdürlüğü ismiyle yeni bir birim kurduklarını söyledi.

Afet İşleri Müdürlüğünün ülkede yaşanan felaketlerin ardından kurulmasının elzem hale geldiğini aktaran Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Müdürlüğümüz göreve başlamadan önce ilçemizdeki 10 mahalle ve 7 köyümüzün stratejik planlarını çıkarttıktan sonra kamuoyuna bilgilendirme yapacağız. Ülkemizin peş peşe yaşadığı felaketleri hatırlayacak olursak önce sel, sonra yangın ve daha sonra Allah kimsenin başına vermesin 11 ilimizi etkileyen deprem. Yahşihan'a baktığımızda gündüz nüfusumuz 100 bin tabela nüfusumuz ise 30 bin. Yerleşke olarak üniversite öğrencilerinin burada olması, ailelerinin çocuklarını bizlere emanet etmesinden dolayı da çalışmamız daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca depremde şunu gördük. Herkes yardım etmeye koşuyor ama kurtarmada ekip sıkıntısı yaşanmakta. Biz de Afet Müdürlüğü altında Yahşihan Arama Kurtarma Birimi kuruyoruz."

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