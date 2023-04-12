Yahşihan'da mezarlıklara bakım yapıldı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda genel temizlik çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapmaları için Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Mezarlıklarda temizlik çalışmalarının yanı sıra fidan dikimi, çevre düzenlemesi ve alan genişletme işleri de yürütülüyor.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Acısu Mezarlığı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Türkyılmaz, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için çalıştıklarını belirtti.

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