Başkan Türkyılmaz mahalle fırınında pişirdiği pideleri vatandaşlara dağıttı

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KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ramazan ayı dolayısıyla mahalle fırınında pide yaparak vatandaşlara dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkyılmaz'ın katılımıyla Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Parkı'ndaki fırında yapılan pideler, mahalleliye dağıtıldı.

Türkyılmaz, birlik ve beraberliğin en yoğun duygularla yaşandığı ramazan ayının sonlarına yaklaştıklarını belirtti.

Köy hayatını özlemiş vatandaşların yemek ve ekmeklerini pişirebilmeleri için 4 parka fırın yaptıklarını aktaran Türkyılmaz, "Ramazan birlik, beraberlik ve paylaşmak demektir. Ramazan ayının maneviyatını ve bereketini paylaşmak, paylaştıkça çoğaltmak için fırın kültürünü ilçemizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de ramazan pidesi yapıp ilçe halkımıza dağıttık. Amacımız mahalle fırınımızın sayısını 10'a tamamlamak." ifadesini kullandı.

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