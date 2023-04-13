Kırıkkale'de AK Parti milletvekili adayları tanıtıldı

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale milletvekili adaylarını programda tanıtıldı.

Kentteki bir düğün salonunda iftar öncesi düzenlenen programda konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bu seçimin diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Her seçimin önemli olduğunu aktaran Saygılı, "Bizler her seçimden önce bu ifadeyi kullandık. Ama gerçekten bu seçim çok önemli ve farklı bir seçim. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin beka seçimidir. Çünkü birçok ittifaklar var. Bizim karşımızdaki ittifakların talebi, iktidara gelmek ve bu ülkeyi daha iyi yönetmek için amaçlanmış iktidar talebi değil. Bu ülkeyi yıkmaya dönük hareket edenlerin birliktelik kurdukları bir ittifak." diye konuştu.

İl Başkan Vekili Bahadır Kılıç da seçim çalışmalarının süratle devam ettiğini dile getirdi.

Partililerin yaptığı gönül siyasetine devam etmelerini isteyen Kılıç, vatandaşların partileri ve adaylarına teveccüh gösterdiğini kaydetti.

Programda, partililere milletvekili adayları Mustafa Kaplan, Ergün Tekin ve Muhammet Emin Avundukluoğlu tanıtıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.