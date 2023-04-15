Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi tarafından Roman vatandaşlara iftar verildi

KIRIKKALE (AA) - Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi tarafından kentte ikamet eden Roman vatandaşlara iftar verildi.
Kırıkkale Romanları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadir Argın'ın evinde verilen iftara Kadir Argın, Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve roman vatandaşlar katıldı.
Ramazan ayının manevi atmosferinde hazırlanan iftar programına katılım gösteren roman vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdiler.
Yemek sonrası ilahiler eşliğinde semazen gösterisi de sunuldu.