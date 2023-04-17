Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekbıyıkoğlu, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran ramazan ayının, Kadir Gecesi ile zirveye ulaştığını ve bayram sevinciyle taçlandığına dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, aynı zamanda hatalarımız için tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun daha da artması için yüce Allah'ın bizlere sunduğu eşsiz fırsatlardan biridir. Allah'ın sonsuz rahmeti, merhameti ve mağfiretinin tüm alemleri kuşattığı bu gecenin hepimize huzur getirmesini temenni eder, bu vesile ile tüm Kırıkkaleli vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni kutlarım."

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