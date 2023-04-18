Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüpheliler C.M.B. ve C.A.B'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A.B. hakimlikçe tutuklandı, C.M.B. serbest bırakıldı.



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