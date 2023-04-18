Kırıkkale'de belediye otobüsleri bayramda ücretsiz hizmet verecek

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, belediye otobüslerin Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Saygılı, yazılı açıklamasında, bayram boyunca vatandaşların bayramlaşma ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını belirtti.
Otobüs seferlerinin aksatmadan süreceğini aktaran Saygılı, "Bayram süresince hemşehrilerimiz belediye otobüslerimizden ücretsiz faydalanabilecek. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.