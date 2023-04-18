Kırıkkale'de Cumhur İttifakı'ndan birlik mesajı

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KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale milletvekili adayları ile il başkanı, AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, milletvekili adayları Halil Öztürk, Melike Boran İsmailoğulları ve Menderes Eray ile İl Başkanı Murat Abalı, AK Parti seçim bürosuna gitti.

Ziyarette, MHP heyeti ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti milletvekili adayları Mustafa Kaplan, Ergün Tekin ve Muhammed Emin Avundukluoğlu ile İl Başkanı Bahadır Kılıç bir süre sohbet etti.

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, ev sahipliğinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür ederek, Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi yeniden güçlü yarınlara taşıma adına mücadele ettiklerini belirtti.

Güçlü devlet, güçlü millet esasıyla yarınlarda birlikte buluşmak adına çalışacaklarını aktaran Öztürk, Cumhur İttifakı olarak Kırıkkale'yi TBMM'de daha güçlü şekilde temsil edeceklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Saygılı ise "Bu yola birlikte çıktık. Bizim derdimiz belli, başından beri memleket diyoruz. Rabbim inşallah yolumuzu açık etsin. Bütün milletvekili adaylarımız birbirinden değerli. Hepsinin yolu açık olsun." ifadesini kullandı.

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