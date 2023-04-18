Yahşihan'da sondaj çalışmalarında içme suyuna ulaşıldı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için sondaj çalışmasında suya ulaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Alaaddin Mahallesi'ndeki sondaj çalışmasını inceledi.

Öztürk, geçen yaz ilçede su sıkıntısı yaşandığını ve su arayışına girildiğini belirtti.

İller Bankasından 2 milyon lira civarında desteği Yahşihan Belediyesi için temin ettiklerini aktaran Öztürk, "Yahşihan için hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra ilçemizde su kesintisi yaşamayız. Bu su, ana depoda depolanacak. Sular kesildiği zaman ana depodan Yahşihan'ın hizmetine sunulacak." ifadesini kullandı.

Türkyılmaz da desteklerinden dolayı Öztürk'e teşekkür ederek, suyun depolara verilmesi için planlamaları yaptıklarını kaydetti.

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