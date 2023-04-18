Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Eren G'nin kullandığı 71 AAU 628 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde, Emrah A. idaresindeki 35 BFC 976 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 71 AAU 628 plakalı otomobil yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Berke Y. ile Hüseyin E. kentteki hastanelere kaldırıldı.

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