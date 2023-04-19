Kırıkkale'de Ramazan Bayramı mesajları

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Mehmet Saygılı ile Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ahmet Varlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını daha nihayete erdirdiklerini aktaran Saygılı, "Bir mübarek ramazan ayını da geride bırakarak bayrama ulaştık. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

KTSO Başkanı Varlı da huzur, sağlık, esenlik ve yaşanan deprem felaketi nedeniyle biraz da burukluk içinde idrak ettikleri ramazan ayının ardından bayramı karşılamanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bayramların, toplumsal birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularının en üst seviyede yaşandığı özel günler olduğuna dikkati çeken Varlı, Kırıkkalelilerin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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