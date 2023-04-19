Kırıkkale'de Millet İttifakı partileri ortak protokol metni imzaladı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Millet İttifakı çatısı altındaki partilerin il başkanlarınca protokol metni imzalandığı bildirildi.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en derin krizini yaşadığı ileri sürüldü.

Millet İttifakı bileşenleri olarak çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik yürek bırakılmayacağı aktarılan açıklamada, "Millet İttifakı'nı sandıktan tarihi bir oy alarak zaferle taçlandıracak ve el ele verip milletçe hayalini kurduğumuz Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. İI başkanları olarak imzaladığımız bu protokol metni bizlere yol gösterip güç verecektir." ifadesi kullanıldı.

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