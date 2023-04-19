Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekbıyıkoğlu, mesajında, rahmet ve bereket ayı ramazanı uğurlamanın hüznü ile bayrama kavuşmanın huzur, mutluluk ve sevincini birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bayramların birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğine dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Türk toplumu olarak bayramları özlemle bekler, özenle hazırlanır, en güzel şekilde geçirmeye gayret ederiz. Geçmişten günümüze bayramlar hepimizin yüzünü gülümseten, içimizi neşeyle dolduran günler olmuştur.

Yaşadığımız deprem ve sel afetleriyle adeta mahzun olan gönüllerimiz ve yüreklerimiz, ramazan ayının bereketiyle inşallah esenliğe kavuşacak. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle Kırıkkaleli hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum."

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