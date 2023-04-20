Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki Y.P'den şüphelendi.

Ekipler, üzerinde 1288 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama", "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.

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