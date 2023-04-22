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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırıkkale'de konuştu:

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırıkkale'de konuştu:

KIRIKKALE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'yi aldılar elinizden ve KİT olmaktan çıkardılar. İnsanlar işten çıkarıldı, yerine de yenisi alınmadı. Onu da biz yeniden ihya edeceğiz ve bu şehirde işsiz genç kalmayacak inşallah." dedi.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin il başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen programda seçim otobüsü üzerinden partililere seslendi.

İktidara gelmeleri halinde ekonomiyi emanet edecekleri Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ı partililere tanıtan Akşener, "İnşallah kendisi ekonomimizi yönetecek. Kendisi ABD'de dünyanın bir numaralı üniversitesinde finans dersi veriyor ama ne yapmış biliyor musunuz? Vatandaşlık almamış. Bu arkadaşımız hala Türk vatandaşı. Amerikan vatandaşı olmamış." diye konuştu.

Akşener, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarıldığını ancak 7 bin 500 lira emekli maaşı alanın aylığında artış yapılmadığını söyledi.

Bunu da 21 gün sonra kendilerinin çözeceğini dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'yi aldılar elinizden ve KİT olmaktan çıkardılar. İnsanlar işten çıkarıldı, yerine de yenisi alınmadı. Onu da biz yeniden ihya edeceğiz ve bu şehirde işsiz genç kalmayacak inşallah. 100 bin öğretmenin tamamını 15 Mayıs'ın bir ay sonrası içinde tayin edeceğiz. 100 bin öğretmenimiz, öğrencilerine kavuşacak. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Taşımalı eğitim, köylerin bütün her şeyini ortadan kaldırdı. Mecburen taşındı bütün gençler. Dolayısıyla köy okullarıyla beraber hem öğretmen gelecek hem cami canlanacak hem de tarımda veterinerinden ziraat mühendisine kadar hepsi bulunacak."

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkili, yetkili ve icracı birer cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını belirterek, "Herhalde ben de asayişten sorumluyum. Asayiş derken çıkıntılık yapanlara, sizi üzmeye kalkanlara ve gençlerin sinirini bozanlara karşı asayiş istiyorum ama ben bedavadan istemem, oy istiyorum. Helal oylarınıza talibim. Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e." ifadelerini kullandı.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Eğer Sinan Ateş'in katillerini, azmettiricilerini bulmazsam namussuzum." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da "Kandil'in birdenbire Millet İttifakı'nı sevmeye başladığını" söyleyerek, şunları kaydetti:

"Halbuki onlar değil miydi 'Akşener, Yavaş aday olursa oy vermeyiz' diyen. Ne oldu birden bire bu sevgi sizde. Ne Togg ne İHA ne SİHA ne TCG Anadolu Gemisi ne de Karadeniz gazı hiçbiri partiye ait değildir, devletin malıdır. Allah'ın izniyle o İHA ve SİHA'lar yeni hükümetin de elinde olacak ve Kandil silahı bırakmadığı takdirde, Kandil'in başına füze olarak yağacak."

Akşener ve Yavaş, konuşmalarının ardından CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak kullanacağı seçim bürosunu ziyaret ederek vatandaşları selamladı.

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