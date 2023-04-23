Bayram tatilinin son gününde "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor

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KIRIKKALE (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dün başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Güzergahlarda önlem alan trafik ekipleri, meydana gelen kazalara anında müdahale ederek, sürücülere yardımcı oluyor.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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