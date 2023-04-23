Kırıkkale'de otomobilin çarptığı trafik polisi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de görev başındaki trafik polisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Hakan D'nin kullandığı 06 KHD 16 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında hasarlı trafik kazasına müdahale eden trafik polisi H.U'ya çarptı.
Polis memuru kazanın ardından bariyerlerin dışına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bacaklarında kırık olduğu belirtilen trafik polisi, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.