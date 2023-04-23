23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bahşılı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Fedai Akın'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Törene, Kaymakam Osman Beyaz Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gündoğdu, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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