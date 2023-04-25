Kırıkkale'de Ankara-Sivas YHT açılışına katılacaklar için ücretsiz servis imkanı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesince, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı açılışı dolayısıyla belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleşecek açılış için saat 09.00'dan itibaren Kırıkkale YHT Garı'na ücretsiz seferler düzenleneceği belirtildi.

Hayallerin gerçek olduğu ve Kırıkkale'nin uzun süredir beklediği YHT seferlerinin başlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız, 26 Nisan Çarşamba günü Ankara'dan yüksek hızlı trenle Kırıkkale'ye gelerek Ankara-Sivas arası hattın devreye alınması ve Kırıkkale'ye kazandırılan eserlerin açılış törenini gerçekleştirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kırıkkale'ye gelecek Cumhurbaşkanımızın Kırıkkale'mize kazandıracağı eserlerin sevincini birlikte yaşayacağız. Otobüsler Cumhuriyet Meydanı'ndan açılış alanına ücretsiz sefer gerçekleştirecek."

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