Kırıkkale'de Ankara-Sivas YHT açılışına katılacaklar için ücretsiz servis imkanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de Ankara-Sivas YHT açılışına katılacaklar için ücretsiz servis imkanı

AA

Kırıkkale'de Ankara-Sivas YHT açılışına katılacaklar için ücretsiz servis imkanı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesince, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı açılışı dolayısıyla belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleşecek açılış için saat 09.00'dan itibaren Kırıkkale YHT Garı'na ücretsiz seferler düzenleneceği belirtildi.

Hayallerin gerçek olduğu ve Kırıkkale'nin uzun süredir beklediği YHT seferlerinin başlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız, 26 Nisan Çarşamba günü Ankara'dan yüksek hızlı trenle Kırıkkale'ye gelerek Ankara-Sivas arası hattın devreye alınması ve Kırıkkale'ye kazandırılan eserlerin açılış törenini gerçekleştirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kırıkkale'ye gelecek Cumhurbaşkanımızın Kırıkkale'mize kazandıracağı eserlerin sevincini birlikte yaşayacağız. Otobüsler Cumhuriyet Meydanı'ndan açılış alanına ücretsiz sefer gerçekleştirecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram tatilinde "kilit kavşak" Kırıkkale'den 627 bin 391 araç geçişi oldu
YEREL HABERLER Bayram tatilinde "kilit kavşak" Kırıkkale'den 627 bin ...
Ara tatil ve bayram süresinde 'kilit kavşak'tan 627 bin araç geçti
YEREL HABERLER Ara tatil ve bayram süresinde 'kilit kavşak'tan 627 ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle ...
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı trafik polisi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de otomobilin çarptığı trafik polisi ...
Bayram tatilinin son gününde "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor
YEREL HABERLER Bayram tatilinin son gününde "kilit kavşak" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.