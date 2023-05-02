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Kırıkkale Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu'nda şehit köşesi oluşturuldu

AA

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2008 yılında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Uğurelli'nin şehadetinin 15. yıl dönümünde Yahşihan ilçesinde isminin verildiği okulda anma töreni ve şehit köşesi açılışı gerçekleştirildi.

Kırıkkale Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu'nda şehit köşesi oluşturuldu

KIRIKKALE (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 2008 yılında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Uğurelli'nin şehadetinin 15. yıl dönümünde Yahşihan ilçesinde isminin verildiği okulda anma töreni ve şehit köşesi açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.

Törende konuşan şehidin kardeşi Emrah Uğurelli, şehit ağabeyinin kahramanca bu ülkeye hizmet ettiğini belirtti.

Uğurelli, "Şehidimiz vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını feda etmiştir. Güler yüzlü, gözü kara, içi vatan sevgisiyle dolu pırıl pırıl bir insandı. Özel harekat olarak onlarca çatışmaya girmiş ve kahramanlık destanları yazmıştır. Burada adının yaşatılması, dualar edilmesi yüreğimize su serpiyor. Vesile olan herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz da programda şehidin babası Doğan ve annesi Fatma Uğurelli'ye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Daha sonra Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu içerisinde oluşturulan şehit köşesinin açılışı yapıldı.

Törene, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz, şehit aileleri ile öğrenciler katıldı.

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