Yahşihan'da eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan Belediyesi Nikah Salonu'nda, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk Özdemir arasından imzalanan protokol ile yapılacak yeni atölyelerde yeterli fiziki imkanları bulunmayan çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Türkyılmaz, "Yahşihan Yeni Nesil Kop Öğrenme Merkezi Projesi" ile yapılacak yeni atölyelerde yeterli fiziki imkanları bulunmayan çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin sağlanacağını belirtti.

Özdemir de yeterli fiziki imkanları bulamayan çocuk ve gençlerin, özgüvensiz oldukları ve sosyal hayata adapte olmakta zorluk çektiklerinin görüldüğünü aktardı.

Projeyle yenilikçi ve model üretim metotlarına uygun eğitim altyapısının oluşturulması ve eğitimde hizmet kalitesinin artırılmasının sağlanacağını ifade eden Özdemir, yeni atölyelerde çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerinin destekleneceğini kaydetti.

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