Kick boksta Türkiye birincisi 3 sporcu, milli forma hayaliyle çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kick boksta Türkiye birincisi 3 sporcu, milli forma hayaliyle çalışıyor

AA

Kick boksta Türkiye birincisi 3 sporcu, milli forma hayaliyle çalışıyor

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Türkiye birincilikleri bulunan Kırıkkaleli 3 kick boks sporcusu, İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda tam puan alarak milli forma hedefine ulaşmak istiyor.

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcuları 17 yaşındaki Kürşat Ali Topal ve Cihan Aksun ile 12 yaşındaki Ceylin Tuana Güleç, Şanlıurfa'da ocak ayında düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda birincilik elde etti.

Üç sporcu, milli forma hedeflerine ulaşmak için İstanbul'da 17-21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor.

Sporculardan Kürşat Ali Topal, AA muhabirine, 5 yıl önce kick boksa başladığını, geçen yıl Ordu'da, bu yıl da Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda birincilik elde ettiğini söyledi.

Yine geçen yıl İstanbul'daki Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda ikinci olduğunu aktaran Topal, "İnşallah bu yıl dünya kupası birinciliğim de olacak. Hazırlıklarımız sürüyor ve yoğun bir süreçten geçiyoruz. Maçımıza da az bir süre kaldı. Zor bir turnuva ve ona göre antrenmanlarımızı yapıyoruz. Antrenörlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz milli sporcu olup, ülkemizi ve bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek. İnşallah Allah nasip eder." diye konuştu.

Cihan Aksun da 2 yıl önce başladığı sporda geçen yıl Kocaeli'deki turnuvada Türkiye üçüncüsü, Şanlıurfa'daki turnuvada ise birinci olduğunu anlattı.

Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda hedefinin birincilik olduğunu dile getiren Aksun, "Yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İnşallah birincilik elde ederek milli sporcu olmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.


- Güleç: "Amacım milli sporcu olabilmek"

Ceylin Tuana Güleç, antrenörü Adem Ayten'in tavsiyesiyle 5 yaşında kick boksa başladığını belirterek, "Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen turnuvada birinci oldum. Dünya kupası hazırlıklarım çok iyi gidiyor. Çok emek veriyorum. Amacım milli sporcu olabilmek ve bayrağımızı her yerde dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Antrenör Adem Ayten de yoğun tempoyla güç, kuvvet, sürat, teknik ve taktik antrenmanlarının sürdüğünü vurguladı.

Şanlıurfa'da ocak ayında düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda tam puan alarak birinci olan 3 sporcusunun, Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda da tam puan almaları halinde milli takıma seçileceklerine değinen Ayten, şunları kaydetti:

"İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'ndan umutluyum. Buradan da derecelerle çıkarsak, bu yıl ülkemizde gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na Allah nasip ederse 3 sporcumuzu da vereceğiz. Ülkemizi, milletimizi ve devletimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Çalışmak bizden, takdir Allah'tan. Elimizden geleni yapıyoruz. Polis teşkilatımızı Avrupa'da en güzel şekilde temsil edeceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Uludağ öğrencilere mesleğini tanıttı
YEREL HABERLER Kaymakam Uludağ öğrencilere mesleğini tanıttı
Yahşihan'da eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Yahşihan'da eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
Kırıkkale Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu'nda şehit köşesi oluşturuldu
YEREL HABERLER Kırıkkale Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu'nda şehit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.