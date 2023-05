Karakeçili'de ÇEDES kapsamında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Çevreye Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvası sona erdi.

Şehit Er Özgür Mutlu Halı Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın final müsabakasında Atatürk Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu karşılaştı.

Atatürk Ortaokulunun 7-2 kazandığı maçın ardından çevre bilinci oluşturulması amacıyla öğrenciler çevre temizliği yaptı..

Kaymakam Ali Can Uludağ, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, projeyle öğrenciler arasında dayanışma ve kaynaşmanın artırılması, çevre bilincinin oluşturulması, her türlü değerlere sahip çıkılması ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin amaçlandığını belirterek, öğrencilere her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

