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Kırıkkale'de öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmetleri tanıtıldı

AA

Kırıkkale'de öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmetleri tanıtıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de anaokulu, ilk, orta ve lise öğrencilere yönelik 112 Acil Çağrı Merkezi ve hizmetleri konusunda seminer düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yazılı açıklamasında, 24 saat hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi'nin her yaş grubundaki bireyler tarafından bilinmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yaşanan herhangi bir olumsuz durumda devletin verdiği hizmete ulaşmanın çok kolaylaştığına dikkati çeken Telefoncu, şunları kaydetti.

"112 Acil Çağrı Merkezi, 24 saat görev başında. Bu önemli hizmetin öğrencilerimize öğretilmesi, çocuklarda ve gençlerde bilinç oluşması açısından büyük önem taşıyor. 112'nin sadece gerekli durumlarda aranmasıyla sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye gibi devletin tüm acil birimleri dakikalar içinde vatandaşının yanında oluyor. Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde tüm okullarımızda öğrencilerimizin yaş gruplarına göre 112'yi tanıtıcı ve verilen hizmetlerle ilgili bilgilendirici eğitim seminerleri düzenledik."

Telefoncu, seminerlerin verimli geçtiğini vurgulayarak, kentteki bazı anaokullarında da 112 sınıfları oluşturulduğunu ifade etti.

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