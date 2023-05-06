Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobille tırın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

M.Y. idaresindeki 07 ENN 12 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi mevkisinde Özbekistan uyruklu S.B'nin kullandığı 80 673 OBA yabancı plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki H.Y, F.Y. ve G.Y. yaralandı.

Yaralılar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazanın, otomobildekilerin bir yakınlarının cenazesi için Ankara'dan Çorum'a giderken gerçekleştiği öğrenildi.

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