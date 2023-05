KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili ve adayı Halil Öztürk, kentin Avrupa Birliği Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) Programı'na alınacağını belirtti.

Öztürk, yazılı açıklamasında, seçim çalışmaları çerçevesinde çiftçilerle bir araya geldiğini dile getirdi.

Milletvekili olduğu 2018 yılından bu yana Kırıkkale'nin IPARD Programı kapsamına alınması için gerek TBMM'de gerekse Tarım ve Orman Bakanlığında çalışma yürüttüğünü aktaran Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kırıkkale'nin her alandaki ihtiyaçlarını başta TBMM olmak üzere her alanda dile getiriyor, mücadele ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların başında da Kırıkkale'nin IPARD Programına dahil edilmesi bulunmaktadır. Bu program şu an 42 ilimizde uygulanmakta ve bu yıl yaklaşık 1 milyar avroluk hibe sunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımızın da açıkladığı üzere, önümüzdeki dönemde artık bu hibe programında Kırıkkale ve dolayısıyla çiftçilerimiz, köylülerimiz, üreticilerimiz yer alacaktır."

Öztürk, hibe programlarından Kırıkkaleli çiftçilerin, köylülerin ve üreticilerin de faydalanmasını önemsediğini belirterek, 2023 bütçesinde sadece tarımsal desteğe 55,5 milyar lira ayrıldığını anımsattı.

Çiftçi ve köylülerle aynı frekansta konuştukları için çok net anlaştıklarını aktaran Öztürk, vatandaşların Cumhur İttifakı ve MHP'ye olan destek ve teveccühlerinden gurur duyduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.