MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Roman vatandaşlarla buluştu

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KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili ve adayı Halil Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Öztürk, yazılı açıklamasında, Kırıkkale sokaklarında Roman vatandaşlarla beraber büyüdüklerini ve kendileriyle bir araya geldiği her anın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Roman vatandaşların zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaştığını anlatan Öztürk, "Cumhur İttifakı, Roman vatandaşlarımızla ilgili ne kadar sorun ve sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gitmiş ve çözüm üretmiştir. Mevzuatımızdaki ayrımcı ifadelerin ayıklanmasından tutun da eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her türlü yapıcı uygulamayı devreye koymuştur. Hatta 8 Nisan tarihini 'Romanlar Günü' olarak ilan etmiştir. Yine Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizde valilik bünyesinde koordinatör atanmıştır." ifadesini kullandı.

Öztürk, Kırıkkale'de yaşayan Roman vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 14 Mayıs'a birlikte güçlü adımlarla yürüdüklerini vurguladı.

Roman vatandaşların bütün hakları ve sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Öztürk, Türkiye'nin en sıkıntılı ve en sancılı dönemlerinde ülkesine, bayrağına sahip çıkan Roman vatandaşlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yazacaklarını kaydetti.

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