MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Roman vatandaşlarla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Roman vatandaşlarla buluştu

AA

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Roman vatandaşlarla buluştu

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili ve adayı Halil Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Öztürk, yazılı açıklamasında, Kırıkkale sokaklarında Roman vatandaşlarla beraber büyüdüklerini ve kendileriyle bir araya geldiği her anın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Roman vatandaşların zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaştığını anlatan Öztürk, "Cumhur İttifakı, Roman vatandaşlarımızla ilgili ne kadar sorun ve sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gitmiş ve çözüm üretmiştir. Mevzuatımızdaki ayrımcı ifadelerin ayıklanmasından tutun da eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her türlü yapıcı uygulamayı devreye koymuştur. Hatta 8 Nisan tarihini 'Romanlar Günü' olarak ilan etmiştir. Yine Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizde valilik bünyesinde koordinatör atanmıştır." ifadesini kullandı.

Öztürk, Kırıkkale'de yaşayan Roman vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 14 Mayıs'a birlikte güçlü adımlarla yürüdüklerini vurguladı.

Roman vatandaşların bütün hakları ve sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Öztürk, Türkiye'nin en sıkıntılı ve en sancılı dönemlerinde ülkesine, bayrağına sahip çıkan Roman vatandaşlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yazacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırıkkale mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı ...
Kırıkkale'de servis minibüsü sele kapıldı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de servis minibüsü sele kapıldı: 6 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ...
Kırıkkale'de sele kapılan minibüsteki 6 işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de sele kapılan minibüsteki 6 işçi ...
Kırıkkale IPARD'a dahil edilecek
YEREL HABERLER Kırıkkale IPARD'a dahil edilecek
Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.