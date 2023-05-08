Bakan Kirişci, Kırıkkale'de tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci, Kırıkkale'de tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi:

AA

Bakan Kirişci, Kırıkkale'de tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi:

KIRIKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İHA'ların yangınla mücadelesinde ilk ülkeyiz Avrupa'da. Dünyada da Amerika'dan sonra 2. sıradayız. Ormanlarımızı adeta 776 kuleden sürekli 7/24 takip ediyoruz. Bunların 184'ü akıllı kule." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Kırıkkale'ye gelen Bakan Kirişci, Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda, Türkiye'nin tarımsal ihracatta dünyada söz sahibi olduğunu söyledi.

Kirişci, Türkiye'nin tarımda 30 milyar dolarlık ihracatının olduğunu, bu başarının durup dururken elde edilmediğini, üreticinin katkısıyla olduğunu belirtti.

Üreticileri koruma konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Kirişci, "Tabii ki tarımda markalaşma da önemli. Ürettiklerimizin bir marka değerinin olması lazım. 26 yılda Türkiye'de 1170 tarım ve gıda coğrafi işareti tescil edilmişken bunun 1159'unun yani 11'i dışındakilerin tamamının 21 yılda tescil edildiğini de özellikle belirtmek isterim. Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilli 9 ürünümüz var." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla ilgili konuşan Kirişci, şunları kaydetti:

"Özellikle orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere 21 uçağımız var. Şu anda kendi envanterimize kayıtlı kiralama değil, kendi mülkümüz. 3 tane helikopterimiz toplamda da 75 yangın helikopterimiz ve 8 İHA ile bir hava filosu kurduğumuzu, orman yangınlarıyla mücadele konusunda da 4 bin 981 kara aracımız var, arazözdür, ilk müdahale aracıdır, greyderdir, dozerdir vesaire. Bunları da belirtmekte yarar var. İHA'ların yangınla mücadelesinde ilk ülkeyiz Avrupa'da. Dünyada da Amerika'dan sonra 2. sıradayız. Ormanlarımızı adeta 776 kuleden sürekli 7/24 takip ediyoruz. Bunların 184'ü akıllı kule. İnsan olmadan da oradan o bilgileri toplamamız mümkün."

Türkiye'nin dünyanın en büyük su yapılarını inşa eder hale geldiğini vurgulayan Kirişci, tarımsal sulama konusunda da önemli çalışmalara imza atıldığını dile getirdi.

Bakan Kirişci, "Geride bıraktığımız 20 yıllık periyotta, tarımsal dış ticarette 92 milyar dolarlık fazlamız var. 'Türkiye üretiyor mu, üretmiyor mu? Saman ithal ediyor mu, etmiyor mu?' lafından üreticilerimizin üzerindeki bu haksız ve mesnetsiz söylemlerden de kurtulmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"Sulanmayan, teknik ve ekonomik bakımdan bir karış toprağımız kalmayacak" diyen Kirişci, kırsalda her bir ailenin evine asgari ücret girmesini sağlayacaklarını söyledi.

Vahit Kirişci, her aileden bir kişinin mutlaka sosyal güvenceye sahip olmasını temin edeceklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ve böylelikle de kırsaldan kente göçü önleme konusunda önemli bir adım olacak. Bunu da 'akıllı köy' projesiyle gerçekleştireceğiz. Akıllı köy konseptine uygun ev sahibi olmak isteyen her bir köy sakininin de ilk evim projesinde olduğu şartlarda ev edinmelerini gerçekleştireceğiz. Şayet kendi evi var ama kırsala uygun hale getirilsin istiyor, onlara da özel finans sağlayarak bu binaların, yapıların değişim ve dönüşümünü gerçekleştireceğiz."

Toplantı, Bakan Kirişci'nin konuşmasının ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kirişci, toplantının ardından Kırıkkale Valiliğini ziyaret ederek, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kırıkkale'de mitingde konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kırıkkale'de mitingde ...
MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Roman vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Roman ...
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırıkkale mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı ...
Kırıkkale'de servis minibüsü sele kapıldı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de servis minibüsü sele kapıldı: 6 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ...
Kırıkkale'de sele kapılan minibüsteki 6 işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de sele kapılan minibüsteki 6 işçi ...
Kırıkkale IPARD'a dahil edilecek
YEREL HABERLER Kırıkkale IPARD'a dahil edilecek
Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.