Karakeçili'de Gençlik Haftası dolayısıyla futbol turnuvası düzenlendi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Karakeçili Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen turnuvaya kamu kurumu çalışanları ve gençlerden oluşan 7 takım katıldı.



Şehit Er Özgür Mutlu Halı Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu Kaymakam Ali Can Uludağ yaptı.



Doğan Spor ile Gençlik United arasında oynan ilk maçı Gençlik United 7-0 kazandı.

Uludağ, yaptığı açıklamada, futbol turnuvasını düzenlemelerindeki öncelikli hedeflerinin gençler arasında saygı, sevgi ve kaynaşmayı aşılamak olduğunu söyledi.



Ayrıca gençlerin çağın hastalığı olan sosyal medya, bilgisayar oyunları ve telefonlardan uzak kalıp sosyalleşmelerini sağlamayı da amaçladıklarını belirten Uludağ, gençlere önem verdiklerini kaydetti.



Turnuvanın final maçı da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda oynanacak.





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