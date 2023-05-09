Kırıkkale'de gazeteciler seçim güvenliği ve tedbirleri hakkında bilgilendirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen başkanlığında gazetecilere yönelik seçim güvenliği ve tedbirleri konulu toplantı düzenlendi.

Özen, Valilik Makam Toplantı Salonu'ndaki programda, pazar günü yapılacak seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılacağını söyledi.

Bununla ilgili valilik ve tüm kurumların seçim süreciyle alakalı tedbirlerini aldığını aktaran Özen, şöyle konuştu:

"Halkımızın oy kullanmasını sağlayıcı her türlü kolaylaştırıcı tedbirler alındı. İnşallah bu seçim de güzel bir şekilde geçecek. Biz bu konudaki bütün tedbirlerimizi aldık. Aynı zamanda şunu da vurgulamak istiyorum. İlimizde belli sayıda depremzede vatandaşlarımız var. Onlarla ilgili de başvurmaları halinde kendi adreslerinin bulunduğu yerlerde oy kullanmalarını sağlamak amacıyla gerekli ulaşım hizmetlerini de valiliğimiz, devletimiz veriyor."

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