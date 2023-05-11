Kırıkkale'de otomobilin çarptığı kadın öldü

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.



B.M. idaresindeki 71 EN 434 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun Yenimahalle Mezarlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan P.D'ye (52) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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