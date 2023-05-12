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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kırıkkale'de tanıtıldı

AA

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kırıkkale'de tanıtıldı

KIRIKKALE (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kırıkkale'de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale milletvekili adayları Mustafa Kaplan, Ergün Tekin ve Muhammet Emin Avundukluoğlu, otomobille bir süre şehir turu attı.

"Anadolu kırmızısı" rengindeki araç, ardından Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da yakından inceledikleri aracın yanında fotoğraf çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok gururlu ve onurlu olduklarını belirterek, Kırıkkale halkının Togg'a ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu aracı Türk milletinin evlatlarının yaptığını vurgulayan Saygılı, "Türk milletinin kendi öz malı. Ne kadar gurur duysak azdır. Çok şükür bugünleri görebildik çünkü 60 yıllık bir hayalimizdi. Hayalimiz gerçek oldu. Bunlar daha başlangıç. Nasip olursa bunların daha ilerisinde gerek savunma sanayinde gerekse teknolojinin her bir alanında çok şeyler yapacağız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ömer Kambaz da bu aracı Türk milletinin yaptığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hulusi Kandemir ise "Vatanımız ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Teknoloji harikası. İnşallah Allah bize de binmeyi nasip eder. İnceledik, çok güzel olmuş. Allah, Cumhurbaşkanımızın yolunu açık etsin." dedi.


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