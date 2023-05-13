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Kırıkkale'de misafir edilen depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine gitti

AA

Kırıkkale'de misafir edilen depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine gitti

KIRIKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kırıkkale'ye gelen depremzedeler, yarın yapılacak seçimlerde oy kullanmak üzere Valilik tarafından ayarlanan otobüslerle memleketlerine gitti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) oy kullanacak depremzedelerin dönüş işlemleri ve yol masraflarının ödenmesine ilişkin organizasyonu kapsamında, Kırıkkale Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğüne başvuran yaklaşık 500 depremzede memleketlerine uğurlandı.

Kentten özel araçlarıyla da 740 afetzedenin memleketlerine gittiği öğrenildi.

Depremzedeleri Gençlik Merkezi önünden uğurlayan Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, gazetecilere, bugün itibarıyla 17 araçla yaklaşık 500 depremzedeyi valiliğin sağladığı imkanlarla kendi illerine gönderdiklerini söyledi.

Memleketlerinde oylarını kullanacak afetzedelerden tekrar Kırıkkale'ye dönmek isteyenlerin bulundukları illerde AFAD il Müdürlüklerine başvurarak işlemlerini yapabileceklerini aktaran Kurnaz, Kırıkkale halkına da depremzedelere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Malatyalı depremzede Ufuk Alabaş da "Oy kullanmak için ilimize gidiyoruz. Oyumuzu kullanıp hayırlısıyla geri döneceğiz. Vatandaşlık görevimizi yapmamız için güzel bir imkan, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Afetzede Hatice Üzüm ise oy kullanmak için Kahramanmaraş'a gittiğini ve orada kalan annesini de ziyaret edeceğini belirterek, ardından tekrar döneceğini kaydetti.

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