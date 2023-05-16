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Kırıkkale'de çiftçilere 20 bin sebze fidesi dağıtıldı

AA

Kırıkkale'de çiftçilere 20 bin sebze fidesi dağıtıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Yerel Tohumların Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında vatandaşlardan toplanan yerel tohumlardan üretilen 20 bin sebze fidesi, 44 üreticiye dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen etkinlikte, tarımın çok stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Özellikle Kovid-19 salgını döneminde bunun daha iyi anlaşıldığına dikkati çeken Özen, "Ülkemizde de bu konuda ciddi çalışmalar var. Kırıkkale'de 2022 yılında Valimiz İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden bir çalışma yapılmasını istemiş. Bu çalışma da bugün belli bir neticeye ulaşmış. Yerel tohumlar fide olmuş ve çiftçilerimize dağıtılacak." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da sürdürülebilir üretim döngüsünün sağlanması amacıyla "Yerel Tohumların Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında, 2022 yılında 120 çiftçiyle temas kurduklarını belirtti.

Proje kapsamında 16 köye ait 56 çeşit sebze ve bakliyat tohumu tespit ettiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu tohumları toplayarak il müdürlüğümüzde oluşturduğumuz muhafaza odamızda topladık. Bakliyat tohumlarını 20 çiftçimize dağıttık. Bugün ise bu yerel 5 çeşit sebze tohumundan ürettiğimiz fideleri dağıtacağız. Önümüzdeki sezon hedef kitlemizin sürdürülebilir bir üretim yapmaları sağlanacaktır. Projemizle ilimizde kaybolmaya yüz tutmuş yerel çeşitlerimizin korunarak yeni nesillere ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından 44 çiftçiye 20 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Özen, ardından müdürlük bahçesinde oluşturulan Çocuk Tarım Akademisi'ni gezerek, çocuklarla fide dikti.

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