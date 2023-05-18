Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan vatandaşlara teşekkür

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yardımına koşan hemşehrileri ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Saygılı, yazılı açıklamasında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, kentteki bir tesiste misafir ettiği depremzedelerin konaklamalarına son verme kararını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Belediye olarak depremin yaşandığı ilk andan itibaren hiçbir talimat beklemeden ve maliyet gözetmeden hemen bölgeye ulaştıklarını dile getiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi ile karşı karşıya kalan vatandaşlarımıza yapılacak hiçbir yardım için maliyet hesabı yapmadık, yapmayız da. Çünkü biz Kırıkkaleliyiz. Dara düşünen yanında hep ilk biz oluruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği üzere, depremzede vatandaşlarımıza devletimiz tarafından evleri teslim edilip, bu zorlu süreci atlatana kadar hep yanlarında olacağız. Aldığımız bir teşekkür, yaşanan büyük sıkıntıların aşılmasında bizlerin en büyük motivasyon kaynağı. Elimizi asrın felaketinin yaşandığı bölgenin üzerinden çekmeyeceğiz. Biz onların gerçek dostuyduk ve bir şekilde ihtiyaçlarını bulur, çaresine bakardık ki öylede de oldu."

Saygılı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yardımına koşan hemşehrileri ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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