Vali Tekbıyıkoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekbıyıkoğlu mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919'da başlattığı hareketle milletin sönmek üzere olan umutlarının canlandığını ve sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığını belirtti.

Her şeyin hızla geliştiği ve değiştiği bir çağda yaşadıklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hızlı gelişim ve değişim içinde gençlerimizin enerji ve heyecanına, arzu ve hayallerine, fikirlerine, azim ve kararlılıklarına bu ülkenin ihtiyacı var. Bu doğrultuda sizlere düşen en büyük görev, bu kutsal vatanı geliştirerek tertemiz bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir. Çünkü bu vatan bizlere emanet edilmiş paha biçilmez bir hazinedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum."

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