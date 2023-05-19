19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcularla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Spor Kompleksi'nde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kabakcı, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Milli Mücadele'nin fiili olarak başladığı gün olduğunu ve gençlerle bu günün coşku ile kutlandığını söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenci ve sporcular tarafından karate, jimnastik, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bazı siyasi parti il başkanları ve protokol üyeleri de katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, etkinlikte konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, spor, halk oyunları ve çeşitli gösterilerinin yer aldığı törende, hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Kırıkkale Milletvekili seçilen Mustafa Kaplan CHP'den Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

-Yozgat

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra okulların halk oyunları ekipleri folklor gösterisinde bulundu.

Sporcuların gösterilerinin ardından tören sona erdi.

Törene, Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir'de Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin yaptığı konuşmada, gençliğe armağan edilen bayramın önemini anlattı.

Lise öğrencileri tarafından "Gençliğe Hitabe" ve "Gençliğin Ata'ya Cevabı" okunan etkinlikte halk oyunları ve sportif gösteriler yapıldı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'nın da katıldığı programa daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

- Nevşehir

Nevşehir'de Gençlik ev Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'nda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'in konuşmasının ardından, çeşitli kurslarda eğitim alan öğrencilerin karate, jimnastik, tekvando gösterisi sunduğu programda, zeybek ekibi sahne aldı.

Etkinlikte, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında itaat ve pentatlon eğitimi verilen köpeğin gösterisi izlendi.

- Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda, konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ritim, tekvando, jimnastik, dövüş sporları ve halk oyunları gösterisi sundu, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Tekbıyıkoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Tekbıyıkoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, ...
Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan vatandaşlara teşekkür
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan vatandaşlara ...
Kırıkkale'de kuvvetli rüzgarda TOKİ şantiyesinin yemekhanesi yıkıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kuvvetli rüzgarda TOKİ şantiyesinin ...
Kırıkkale'de fırtına şantiyenin yemekhane binasını uçurdu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de fırtına şantiyenin yemekhane binasını ...
Kırıkkale'de "KOP ile Dinek Dağında Organik Arıcılık Projesi" hayata geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de "KOP ile Dinek Dağında Organik Arıcılık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.