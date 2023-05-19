Kırıkkale'de 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı ve gençlik yürüyüşü düzenlendi

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve gençlik yürüyüşü yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından organize edilen fener alayı için vatandaşlar Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Kortej, Türk bayrakları ve meşalelerle Kırıkkale Belediyesi Mehteran ekibi eşliğinde Atatürk Bulvarı, Ankara ve Zafer caddelerinden geçerek tekrar Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na geldi.

Programa, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.