Kırıkkale'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce davranışsal bağımlılıklar ile mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarla öğrenci, veli, gençler, öğretmenler, okul personeli ve topluma yönelik aktiviteler gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, bağımlılık konusunda toplumda her bireyde bilinç oluşmasını amaçladıklarını belirtti.

Yürütülen çalışmalarla farkındalık oluşması için önemli adımlar attıklarını aktaran Telefoncu, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızın da desteği ile okullarımızda eğitim gören çocuklarımıza eğitim seviyelerine uygun şekilde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz tarafından etkinlik ve eğitim çalışmalarında bulunuldu. Bu vesileyle velilerimize de ulaştık. Onlara da çeşitli bilgilendirmelerde bulunduk. Hayatımızın her evresinde teknolojiyi kullanmaktayız ama gençlerimizi bu konuda bağımlı olmadan fayda sağlayacak bir konuma getirmeli ve bu şekilde devam ettirmeliyiz. Bunun için de onlara gerekli kazanımları sağlamalı ve bağımlılık eşiğine gelmeden teknolojiden yarar sağlayacak kullanım stratejileri geliştirmeliyiz."

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