Yahşihan'da çevreye zarar verdiği iddia edilen beton santrali taşındı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde özel firmaya ait beton santralinin, çevreye zarar verdiği iddiasıyla bulunduğu yerden kaldırılarak başka bölgeye taşındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilvadi Mahallesi'nde bulunan santral, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın gayretleri sonucu bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

Türkyılmaz, "Yeşilvadi Mahallesi'nde bulunan beton santrali, çevre sakinlerinin şikayeti, sebze ve meyve üreticilerinin gördüğü zarardan dolayı bulunduğu bölgeden tamamen kaldırılmıştır. Kıymetli vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelmektedir." ifadesini kullandı.

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