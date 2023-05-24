CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kırıkkale'de konuştu:

KIRIKKALE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "İnşallah pazar günü sandığa gideceğiz ve yarım kalan işi tamamlayacağız." dedi.

Tezcan, CHP Kırıkkale İl Başkanlığı'nca Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen programda, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Seçimin birinci eşiğinin 14 Mayıs'ta geçildiğini hatırlatan Tezcan, milletvekili seçimini tamamladıklarını, milletin cumhurbaşkanlığı seçimini ise ikinci tura bıraktığını söyledi.

Tezcan, cumhurbaşkanlığında birinci turun kazananının olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hiç kimse yüzde 50'yi geçemedi. Şimdi ikinci tura kaldı. Birinci turun kaybedeni belli, 21 yıldır memleketi yöneten Recep Tayyip Erdoğan kaybetti. Artık millet 'ben sorumluyu buldum' dedi ama işimiz bitmedi. İnşallah pazar günü sandığa gideceğiz ve yarım kalan işi tamamlayacağız. Biz seçim öncesi milletin derdini anlattık, milletin derdiyle dertlendik, nasıl fabrikalar açacağımızı söyledik. Türkiye'nin her bölgesinde tarlaları nasıl bereketli hale getireceğimizi, çiftçinin, esnafın nasıl kazanacağını, üreticinin nasıl kazanacağını, tarıma nasıl destek vereceğimizi anlattık."

Türk milliyetçilerinin oylarının ciro edilebilir senet olmadığını dile getiren Tezcan, "Milliyetçilik, pazarda tezgaha saçılmış mal değildir. Milliyetçilik, bu milletin memleketin evlatlarının birlik bütünlük davasıdır, birlik davasıdır. Milliyetçilik, hiçbir şeyin malzemesi olamaz." dedi.

Tezcan, Türkiye'nin geleceğini daha sağlıklı kurabilmesi için mülteci ve göçmen sorununun bitmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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