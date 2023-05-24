Kırıkkale'de vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de vagonun üzerine çıktığı sırada yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan çocuk, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Tren Garı'ndaki yedek rayların üzerinde bulunan vagona çıkan 13 yaşındaki Afganistan uyruklu F.U, zıplayarak diğer vagona geçmek isterken yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

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